Momenti di grandi imbarazzo per Juan Musso, il portiere dell’Atalanta. Nella mattinata di oggi 3 febbraio, il giocatore ha organizzato una romantica sorpresa per la fidanzata Anna Ariaudo: per lei un mazzo di rose rosse e fiorellini bianchi, tantissimi palloncini rossi a forma di cuore e… una gaffe. Nello scatto pubblicato dal fidanzato sui social, l’atleta era completamente nudo, tradito dallo specchio.

“Sei la migliore”, la didascalia del 27enne argentino nella Instagram story, pubblicata senza accorgersi del piccolo imprevisto. “La foto corecta” ha scritto nella storia successiva, ripubblicando lo stesso scatto ma stavolta vestito. “Menomale che ti amo troppo“, ha commentato la fidanzata Anna Ariaudo ricondividendo a sua volta la foto. “Scusa”, la replica pentita di lui.