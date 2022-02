La storia è nota. Amadeus, Fiorello, Jovanotti (e non solo) sono ‘nati artisticamente’ a Radio Deejay. E oggi la radio di Linus compie 40 anni. “È una concomitanza piacevole. Quando abbiamo saputo che il festival iniziava il primo febbraio, cioè il giorno in cui tradizionalmente festeggiamo il compleanno della radio, abbiamo pensato di spostarlo prima o dopo. Poi abbiamo ritenuto che fosse scaramanticamente sbagliato e abbiamo deciso di farlo lo stesso giorno. C’è questa coincidenza di avere due dei nostri sul palco che ci fa sentire Sanremo quasi come fosse un’estensione, un’appendice…”, le parole del direttore artistico della radio e direttore editoriale del polo radiofonico del gruppo Gedi a Repubblica. Linus parla di “senso di appartenenza” e conferma che Fiorello e Amadeus saranno presenti ai vari appuntamenti previsti per festeggiare: “Altrimenti non gli rivolgerò mai più la parola per tutta la vita. Oltre a sentire loro sentiremo anche altri come Gerry Scotti e Jovanotti e un po’ tutti quelli che ci sono passati…”. E su Jovanotti come autore al Festival: “Anche lui è in gara dopo la fugace apparizione dell’89 quando cantava ‘Vasco io non ci casco’. Ora torna con uno status più maturo e adulto, quello di autore di una canzone come Apri tutte le porte di un cantante come Gianni Morandi, un artista che sta alla musica italiana come Johnny Cash alla musica americana. È uno dei pochi personaggi che ha saputo attraversare sei decenni riuscendo ad essere attuale anche nel 2022″.