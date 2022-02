Tra le coppie più amate del Grande Fratello Vip6 ci sono sicuramente Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Lei è ancora dentro la Casa, lui invece no. Così, durante la puntata andata in onda ieri 31 gennaio, Alfonso Signorini ha invitato l’ex showgirl di Non è la Rai ad andare nella ‘Nave dell’Amore’ (o Love Boat). Quello che Trevisan non sapeva è che il suo amato Biagio avesse trascorso lunghi giorni in quarantena per poterla finalmente riabbracciare, questa volta senza alcun vetro a dividerli.

“È passata qualche settimana da quando Biagio è andato via ma non è passato giorno in cui tu non l’abbia ricordato”, ha detto il conduttore. È a questo punto che, a sorpresa, Biagio ha fatto il suo ingresso nella Love Boat correndo subito a baciare appassionatamente Miriana: “Trenta giorni possono sembrare pochi, ma quel maledetto Cupido mi ha fregato già dal decimo giorno. L’amore ha tante sfaccettature ma io sono tradizionalista: voglio solo te”, ha detto l’ex gieffino.

Poi sul più bello, il padrone di casa li ha interrotti e ha chiesto a Biagio di salutare Miriana: “Fai il bravo!”, ha detto Trevisan, raccomandandosi per un’ultima volta con l’opinionista di Barbara D’Urso. “È come quando fai mettere a un bambino per la prima volta il dito nella cioccolata e poi gliela togli”, così Biagio è uscito dalla porta rossa pronto a tornare in studio. Poco dopo, la grande sorpresa: “Dato che noi amiamo molto l’amore, Miriana non sa ancora nulla. Tu tornerai più tardi nella Casa a sorpresa e potrai stare nella casa con gli altri vipponi fino a domani mattina”. In seguito infatti D’Anelli è entrato nella Casa di Cinecittà e i due si sono abbracciati e baciati nuovamente. Come avranno trascorso la notte? Al momento, nessuno lo sa. Tranne loro.