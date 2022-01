Nel quarto trimestre 2021 l’economia italiana ha registrato una crescita dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti, e del 6,4% nel confronto con lo stesso periodo del 2020. Lo comunica l’Istat nella sua stima flash, che risulta superiore alle previsioni e indica un’espansione sia nell’industria sia nei servizi, arretra viceversa l’agricoltura. “Dal lato della domanda – spiega ‘Istat – vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta”. In sostanza bene i consumi interne, meno le esportazioni. In virtù del dato dell’ultima parte dell’anno l’intero 2021 si chiude con un + 6,5% rispetto al 2020. Il fatto dell’ultimo trimestre regala al Pil uno “slancio” del 2,4% nel 2022, a tanto ammonta la crescita acquisita ossia quella che si otterrebbe a fine anno in caso di variazioni nulle da qui a dicembre.

Il confronto con il 2020 mostra il progresso più marcato dal 1976 ma conta fino a un certo punto visto che l’anno, caratterizzato dai lunghi periodi di lockdown, si era chiuso con una flessione del Pil vicina al 9%. Certo è che il dato italiano del periodo ottobre-dicembre è migliore della media della zona euro (+ 0,3% rispetto al terzo trimestre, + 4,6% su base annua). Meglio dell’Italia fanno Portogallo (+ 1,6%) e Francia (+ 0,7%). Da segnalare in negativo il dato tedesco (- 0,7%), nell’ultima parte dell’anno Berlino aveva però adottato misure severe per il contenimento della pandemia e il calo del Pil nel 2020 (- 4,6%) era stato molto più modesto di quello italiano. Con una crescita al 6,5% nel 2021 e un aumento del Pil che nel 2022 dovrebbe andare oltre il 4% “possiamo più che recuperare tutto il Pil perso nel 2020”. Lo afferma il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta parlando a Radio 24. Il dato del Pil e l’incarico a Sergio Mattarella per un secondo mandato come presidente della Repubblica spingono piazza Affari, in rialzo dell0 0,7%, meglio delle altre borse europee. Scendono i rendimenti dei Btp a dieci anni, scesi dall’1,3 di venerdì all’1,2% di stamane. Il differenziale di rendimento rispetto agli equivalenti titoli tedeschi (spread) si riduce a 128 punti.