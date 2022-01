Una ragazza di 14 anni è morta dopo essersi sparata accidentalmente mentre stava girando un video su TikTok, la popolare piattaforma per video brevi. È accaduto nella città di Hyderabad, in Pakistan. A renderlo noto è stata la polizia. “Il proiettile le ha attraversato lo stomaco causando la sua morte”, hanno spiegato i dottori. Nel 2021 in Pakistan quattro giovanissimi hanno perso la vita mentre stavano girando video sulla popolare piattaforma cinese.

Dal 9 febbraio 2021, in Italia, TikTok ha adottato misure per bloccare l’accesso agli utenti minori di 13 anni, dando attuazione alle richieste del Garante della privacy che aveva anticipato, in via d’urgenza il 22 gennaio 2021, l’introduzione direttamente nell’app di un pulsante che permette agli utenti di segnalare rapidamente e facilmente altri utenti che sembrano avere meno di 13 anni. L’intervento dell’Autorità era necessario dopo che, solo alcuni giorni prima, una bambina di 10 anni era morta in seguito a un arresto cardiocircolatorio causato da una prova estrema di soffocamento su TikTok.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).