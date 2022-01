La Casa Bianca ha disposto la distribuzione gratuita agli americani di 400 milioni di mascherine N95, ad alta protezione come le Ffp2. Una misura che, unita all’invio gratuito di kit per il test anti-Covid, costituisce per il presidente Joe Biden un importante strumento di prevenzione contro la variante Omicron, altamente contagiosa. Per i test è stato disposto un sito internet attraverso il quale fare richiesta dei kit che verranno inviati direttamente nelle case dei cittadini americani: basterà collegarsi all’indirizzo www.covidtests.gov per ordinare quattro test a famiglia. Invece, le mascherine N95 verranno distribuite in decine di migliaia di farmacie e centri sanitari, luoghi dove vengono anche effettuate le vaccinazioni contro il Coronavirus.

I dispositivi di prevenzione al virus fanno parte delle riserve strategiche nazionali – dove sono conservate in tutto 750milioni di mascherine N95 – e la loro distribuzione inizierà il 24 gennaio 2022, secondo quanto hanno riportato ai media fonti della Casa Bianca, sottolineando che ancora non è stato fatto l’annuncio ufficiale. Una decisione che arriva pochi giorni dopo le rassicurazioni del Centers for disease control and prevention (Cdc) relative alla carenza di forniture di mascherine più sicure di quelle chirurgiche, come ha informato l’Associated press.