È morta all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino la bambina di tre anni, di nome Fatima, che nella serata del 13 gennaio è precipitata dal quarto piano di un palazzo di via Milano. Nonostante fosse arrivata al pronto soccorso in condizioni gravissime per un forte trauma cranico, un trauma toracico e lesioni ossee multiple riportate a seguito della caduta, nella notte i medici avevano provato un delicato intervento neurologico per salvarla, ma non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si è sporta dal balcone, precipitando in strada. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura torinese, coordinata dal pm Valentina Sellaroli, che ha ascoltato la madre, italiana di 41 anni, il convivente, un 32enne di origini marocchine, oltre a un vicino dei due per capire con chi fosse con Fatima al momento della caduta. Non è ancora chiaro se al momento dell’incidente la bimba fosse sola in casa col convivente della madre o ci fosse anche quest’ultima.