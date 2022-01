“Bene l’obbligo vaccinale per gli over 50. Si poteva fare anche per chi ha meno anni, ma è un passo nella giusta direzione del rigore. Sulla scuola le regole invece sono sbagliate, nei prossimi giorni avremo comunque metà classi in Dad. Si poteva introdurre il green pass per tutti gli studenti garantendo il diritto allo studio con il tampone per i non vaccinati”. Così il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, sulle nuove regole imposte dal governo dopo il Consiglio dei ministri di ieri.