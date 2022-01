Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, ha contratto il Covid mentre è in vacanza in Egitto. Ad annunciarlo la stessa politica su Facebook: “Come capita a tanti italiani di questi tempi, purtroppo anche io ho contratto il covid – spiega sui socia – Mi trovo in Egitto. In questo stesso posto qualche anno fa io e Andrea avevamo fatto la nostra prima vacanza, cementando il nostro amore. Per questo motivo abbiamo deciso di tornarci con Kinzica per festeggiare il Capodanno”.

Sentita telefonicamente da La Repubblica, l’europarlamentare ha raccontato di essere attualmente bloccata là. Il volo di rientro in Italia, infatti, era prenotato per il 6 gennaio, ma “la notte tra il 4 e il 5 ho avuto una forte febbre e la mattina del 5 mi sono sottoposta a due tamponi antigenici (qui non vengono fatti molecolari) che sono risultati positivi”.

Come scrive nel post su Facebook, l’europarlamentare “a parte un gran febbrone la prima sera” ora non ha quasi più sintomi influenzali. “Dovrò stare isolata in quarantena per i prossimi giorni. Sono chiusa in una camera da sola ma non sono sgomenta: ho tanti libri da leggere e la vostra compagnia”. Ceccardi sarà sottoposta a nuovi tamponi dopo 72 ore dai precedenti e solo con due esiti negativi potrà ripartire.

Il compagno e la figlia “per fortuna sono negativi”, fa sapere sempre nel post. “In questi due anni ho viaggiato tutte le settimane per lavoro, ho incontrato migliaia di persone e sono riuscita a non contrarre il Covid – ironizza – Quattro mesi fa ho fatto il vaccino e ironia della sorte mi sono beccata il Covid da vaccinata e in vacanza! Che sfortuna”. Quindi Ceccardi conclude facendo i complimenti ai tour operator italiani che hanno subito “attivato le procedure sanitarie e non mi stanno facendo mancare niente”. “Nonostante l’inconveniente mi sentirei di consigliare a tutti di utilizzare i corridoi turistici previsti dall’Italia, senza timore”.