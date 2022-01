In quella che potrebbe essere la sua ultima uscita pubblica come presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sceglie la finale della Coppa Italia di Pallavolo femminile. Il Capo dello Stato che ha seguito il match dalle tribune, è stato salutato dal pubblico, circa 3000 presenti, da un lungo applauso. Mattarella al termine della partita, ha consegnato nelle mani delle ragazze di Conegliano la Coppa Italia. Le venete, trascinate dalla fuoriclasse Paola Egonu, hanno superato 3-2 in rimonta Novara nella finale disputata al palazzetto dello Sport di Roma.

Il Capo dello Stato ha ricevuto anche il premio “miglior giocatore”. La consegna del trofeo è avvenuta in una saletta riservata del Palasport alla presenza, tra gli altri, del presidente del Coni, Giovanni Malagò. “Non lo merito…”, si è schermito Mattarella che da sempre è appassionato di pallavolo. Gli sono stati consegnati anche una miniatura della Coppa e il pallone firmato dalle giocatrici.