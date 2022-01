“Non mi sento sconfessato“. Così risponde il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intercettato da ilFattoQuotidiano.it dopo che la riunione dei senatori pentastellati si è espressa a favore di un nuovo settennato di Sergio Mattarella. “Non parliamo di maggioranza, era in discussione come avvicinarsi all’elezione del Quirinale e si è fatto anche il nome di Mattarella”, afferma l’ex presidente del Consiglio, che però aveva espresso la sua preferenza per una donna. “Ne parleremo la settimana prossima in una riunione congiunta con i deputati e senatori, quindi chi ha da parlare parlerà in quella occasione. Ora – aggiunge – anticipazioni sui nomi non hanno molto senso, fermo restando in tutto questo che il presidente Mattarella gode dell’unanime considerazione non solo della mia persona ma dell’intero Movimento 5 stelle, ma nomi in questo momento non se ne fanno”, si conceda Conte che evita di rispondere alla domanda se Draghi debba restare a Palazzo Chigi e proseguire nell’attività di presidente del Consiglio oppure se sia il nome ‘condiviso’ del prossimo presidente della Repubblica.