“A me non piacciono le donne, mi piace Imma (Battaglia, sua moglie, ndr). Mi sento una donna più completa ora che sto con una donna”. Parole di Eva Grimaldi che parlando con Giucas Casella ha raccontato dell’amore per la moglie. “I primi anni che stavo con Imma, mi chiedevo: ‘Sono arrivata a 50 anni e non avevo capito niente? Sono lesbica e mi piacciono le donne?'”, ha detto ancora. E parlando dei suoi “fallimenti amorosi” ha definito “un dramma la sua vita sentimentale” ma con una certezza: “Allora, guardavo le donne e pensavo: ‘Belle, ma anche no’. Poi, guardavo un uomo e dicevo: ‘Però, belle spalle’. Capito? Quindi mi piaceva la persona“. E Imma Battaglia segue molto Eva nella sua esperienza dentro la Casa del Grande Fratello. A Casa Chi (lo speciale web dedicato al reality) ha detto: “All’inizio ho visto Eva in difficoltà, adesso comincia a star bene e a divertirsi. Piano piano sta venendo fuori la Eva simpatica che è una fortuna per tutti avere in casa”.