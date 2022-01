La fine di un anno è per tutti momento di bilanci e buoni propositi, come aveva già fatto in passato, anche Giorgia Meloni ha affidato a facebook un discorso sull’anno che sta per arrivare: “Una grande battaglia che Fratelli d’Italia vuole riprendere in questo 2022 è quella per il presidenzialismo. Elezione diretta del capo dello Stato, cioè un rapporto diretto tra il popolo, i cittadini, e chi li governa. Un capo del governo che risponde direttamente ai cittadini, è l’unico modo per fare le riforme che servono. Io mi chiedo quanti dei nomi che girano sui giornali come possibili presidenti della repubblica sarebbero votati anche se a votare fossero i cittadini e non i parlamentari”