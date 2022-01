Nella sua diretta di controinformazione, Danilo Toninelli ha stimolato l’intervento del pubblico chiedendo di dare dei voti ai protagonisti della vita politica del paese. Il primo a farne le spese è stato il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani: “Ha detto di aver fatto tutto, solo lui sa cosa ha fatto, che quindi non serve più ma rimane ministro”. E a chi gli chiede se Cingolani non sia stato scelto dal Movimento 5 Stelle, Toninelli risponde: “Parrebbe proprio di sì, anche se non ha niente a che vedere con il M5S. Questo deve far pensare anche noi del M5s sul fatto che i tecnici e i competenti, spesso lo sono solo sulla carta. Mentre quando arriva qualcuno, come il sottoscritto, che certamente ha un curriculum inferiore a quello di Cingolani… vi ricordate la micro-mobilità elettrica? l’ha fatta il sottoscritto, è molto più transizione ecologica aver legalizzato i monopattini che parlare di nucleare di quarta generazione, che manco esiste”