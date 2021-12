“Che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?”, questa la replica di Tina Cipollari a Giucas Casella sulle pagine di Vero. Era il 29 novembre quando Giucas Casella in diretta al Grande Fratello Vip6 aveva ricevuto la sorpresa di Patrizia De Blanck. Lei lo aveva attaccato: “Vai a dire certe cose in giro! Come della love story con me, dai!”.Allora l’illusionista siciliano aveva replicato: “Ma scusami eh, forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality ‘Il ristorante’, quando venivi a casa, uscivamo? Tu mi telefonavi per amore!”. Lei si era infuriata sostenendo che non fosse vero, a quel punto Giucas aveva ribadito: “Ma sì, che eri anche gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari. Sei andata anche da Barbara D’Urso per lamentarti”. Alfonso Signorini aveva provato a indagare, ma Giucas aveva tagliato corto: “Ma no, no, che c’entra. Lei lo sa benissimo, lasciamo perdere che è una cosa vecchia”.

