Un’assemblea straordinaria della Lega di Serie B, convocata nella mattinata di giovedì, ha deciso di rinviare, a causa della situazione Covid, i turni del 26 e del 29 dicembre, cioè della 19esima e 20esima giornata del campionato cadetto. Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, è intervenuto ai microfoni di SkySport spiegando che la decisione è stata sofferta ma indispensabile, poiché nella Lega c’è stato “un problema con la variante Omicron che ha colpito diverse società”. Balata ha poi continuato precisando che i vertici della serie cadetta si sono poi “confrontati con le società” decidendo di riprendere il campionato “il 15 gennaio come da programma, con i recuperi della 18esima giornata il 13″ dello stesso mese.

I club maggiormente colpiti dal Covid sono per ora otto. Si tratta di Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza e Spal. Il 13 gennaio verranno recuperate Benevento–Monza e Lecce–Vicenza. Ci saranno poi due turni infrasettimanali in più e il campionato si concluderà sempre il 6 maggio, come da calendario.