Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una coppia social molto amata. I due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip e sì, stanno ancora insieme. I Prelemi (così li chiamano i loro fan) tengono banco sulle pagine rosa dei rotocalchi e dei magazine (come questo, ndr) e stavolta si tratta del racconto di un “fattaccio”. Almeno a giudicare dai toni di Salemi che pare estremamente contrariata dall’accaduto. I fatti: i due sono a Parigi. Avevano prenotato un tavolo in un ristorante, sono arrivati tardi, via il tavolo. C’est Paris, cherie! L’influencer non l’ha presa bene: “Sono i peggiori, i più maleducati, i più cafoni”, dice in una Instagram story. “Siamo arrivati e per mezz’ora di ritardo perché non si trovava il posto che qua non si capisce niente oltretutto, ci hanno “balzato” (?) e mandato via e non ci hanno fatto ordinare, con una cena già prenotata e pagata”. Nel post si legge che “la cucina era ancora aperta, a loro non costava niente”. E ovviamente non manca il tag al locale. C’è da scommettere che i Prelemi non siano frequentatori abituali della bellissima città francese e che non lo diventeranno.