Un nuovo scontro accende lo studio del Grande Fratello Vip6, ma questa volta i protagonisti non sono i concorrenti bensì il conduttore Alfonso Signorini e l’opinionista Sonia Bruganelli. Durante la puntata di ieri 20 dicembre, si stava discutendo sulla telenovela Alex Belli – Soleil Sorge. La moglie di Paolo Bonolis è da sempre a favore della ragazza e così il clima con l’attore di CentoVetrine si fa sempre più gelido.

“Adesso basta, Alex, e anche a te Sonia”, ha sentenziato severamente il conduttore, mandando su tutte le furie Bruganelli. “Tu mi dai la parola e poi non mi permetti di parlare“, ha ribattuto lei. Allora Signorini: “Te l’ho data e te la posso anche togliere, tu non sei qua. Se ti dico parla, parli, se ti dico stop, mi lasci parlare“. Di lì a poco il posto dell’opinionista sarà vuoto. Solo dopo circa un’ora è rientrata in studio e, chiamata a commentare una nuova vicenda della Casa, ha detto: “Mi ridai la parola? In realtà, non mi ha dato fastidio quello, ma il modo con cui me l’hai tolta”, ha spiegato. “Amore… ma poi ce lo spieghiamo durante la pubblicità, mi sembra la soluzione più intelligente”, ha affermato il conduttore trovando l’approvazione di Bruganelli.