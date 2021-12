A 58 anni, Biagio Antonacci è diventato padre per la terza volta. E’ stato lui stesso ad annunciare sui social la nascita del figlio avuto con la compagna Paola Cardinale, pubblicando l’immagine di un fiocco azzurro appeso a un albero d’ulivo. “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio” ha scritto il cantante. Tantissimi i messaggi di auguri di amici, colleghi e fan che si sono uniti alla sua gioia per il lieto evento.

La notizia è arrivata a sorpresa ma, in realtà, già da qualche tempo erano trapelate indiscrezioni sul fatto che Antonacci e Cardinale fossero in dolce attesa. I due sono una coppia dal 2004 ma mantengono il massimo riserbo sulla propria vita privata. Il cantante aveva già due figli, Paolo e Giovanni, avuti dalla sua precedente relazione con Marianna Morandi; e anche Paola Cardinale aveva già una figlia, Benedetta, con l’ex calciatore Massimo Brambati.