Arisa non le manda a dire e, in una lunga intervista al Corriere della Sera, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. La cantante è fresca di vittoria a Ballando con le Stelle, arrivata nella finale di sabato 18 dicembre, e proprio parlando della sua esperienza nello storico programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci è tornata su un episodio in particolare. Ovvero la domanda che le ha fatto Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno, sul fatto che ha iniziato a mostrare il suo lato più sensuale e abbia aperto al mondo del porno: “Non mi arrabbio mai. Mi ha un po’ ferita la Bortone quando mi ha chiesto se fossi intenzionata a girare un film erotico: mi è sembrato che una donna avesse frainteso un’altra donna”.

Quindi Arisa ha precisato che il suo fisico più prorompente è merito proprio dell’attività fisica, tra cui proprio gli allenamenti per il ballo: “Merito dell’attività fisica. In generale, sono come un animale che si adatta all’ambiente esterno: ero circondata dalla bellezza ed è stato spontaneo fare delle azioni che ricercassero il bello”. Infine, un commento sul suo rapporto con Vito Coppola, il suo insegnante a Ballando: “C’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione. Però, boh, non è il momento di parlarne. Di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo”.