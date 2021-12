Un ragazzo di quindici anni è morto all’ospedale Maggiore di Novara dove era stato ricoverato per i gravi traumi subiti alla testa a causa di una caduta sulle piste da sci di Alagna Valsesia (Vercelli). L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata del 18 dicembre sulla pista di rientro che da Pianalunga riporta ad Alagna. Il ragazzo era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale novarese. Sul posto è intervenuta una pattuglia specializzata del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che, dopo avere stabilizzato il ragazzo, ha provato a rianimarlo. Le indagini sono in corso per risalire ad eventuali responsabilità nell’incidente, e per accertare che le dotazioni che possedeva la vittima per l’attività sportiva fossero conformi agli standard di sicurezza. L’incidente è avvenuto all’interno dell’area delle piste classificata come ‘rosso‘. È quanto emerge dal rapporto dei soccorritori. Il quindicenne faceva parte di un gruppo di altri ragazzi accompagnati dal maestro ed è stato individuato dalle squadre di soccorso pochi metri fuori dalla pista. “Non abbiamo parole: Monterosa 2000 si stringe intorno alla famiglia di questo povero ragazzo – ha detto Andrea Colla, direttore amministrativo della società che gestisce gli impianti di risalita – Monterosa 2000 inoltre è a totale disposizione delle forze dell’ordine e dei soggetti competenti per le verifiche del caso legate a questa tragedia”.