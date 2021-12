“Draghi non ha chiuso le porte ai turisti. Il governo ha fatto una scelta che noi condividiamo e cioè che i luoghi in Italia che sono frequentati da tantissime persone possano rimanere sicuri. E’ un segnale importante e un modo per far sì che il turismo funzioni. Non è una scelta contro di esso e contro l’Europa, ma così preserviamo la sicurezza in Italia perché non vogliamo diventare come l’Olanda. Bene la stretta è il modo migliore per evitare ulteriori difficoltà”. Così il Segretario dem, Enrico Letta, a margine dell’iniziativa che si sta tenendo a Roma presso il Monk.