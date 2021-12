Ospite di Cartabianca, Mauro Corona ieri 14 dicembre ha rivelato in diretta un aneddoto intimo e personale molto toccante. In collegamento con Bianca Berlinguer, lo scrittore e alpinista ha innanzitutto attaccato duramente la pubblicità che sta facendo il giro del web, ovvero quella dell’agenzia immobiliare extra lusso che sui cartelli in strada saluta chi non si può permettere le sue proposte con un sarcastico “ciao povery, solo per chi ha domestici“.

“Questo è un insulto a chi non ha da mangiare – ha poi commentato Corona -. Ormai nella pubblicità c’è un’anarchia per cui tutto va bene purché attragga l’attenzione”. Poi un racconto personale: “Sono stato abbandonato dai miei genitori. Quando ero piccolo, a Natale mi davano solo cenere dicendo che ero stato cattivo. Solo anni dopo ho capito che in realtà lo facevano perché non c’erano soldi per farci i regali. Andavo anche a chiedere l’elemosina con mia nonna. Lì ho preso tanto coraggio, non a scalare le montagne. Quello è il coraggio e ora me ne vanto”.

In seguito ha aggiunto: “Mi arrivano mail di dolore e di disperazione. Sono persone che hanno perso il lavoro, hanno figli disabili”. Poi una battuta: “Qualcuno mi scrive pure che sono bello: o mentono o non ci vedono. Io sono un bel brutto, quello sì”. Infine lo studio si fa ‘hot’: “Non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace, non lo sa? Magari anche se non è uno di quelli che…”, neanche il tempo di terminare la frase che Bianca Berlinguer è stata interrotta da Corona, il quale ha detto: “Di quelli che hanno gli addominali. Vuol vederli? Se vuole, li faccio vedere“. Lo scrittore, volendo tirare su la maglietta: “Faccio vedere fino ad una certa quota, giù no”. La conduttrice strabuzzando gli occhi: “No, no per carità non faccia vedere niente. Lei ha sempre questa mania. Ci mancherebbe pure giù… andiamo oltre, andiamo oltre perché quando inizia così non si sa mai come va a finire”.