È accaduto di tutto durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda giovedì 9 dicembre. Il programma riparte con Armando Incarnato al centro dello studio. Di fronte a lui la dama Elena ma soprattutto Marika Geraci, ex flirt del cavaliere. “Marika è andata a trovarlo a Napoli e lo ha avvertito una volta arrivata lì”, ha esordito Maria De Filippi. L’incursione a sorpresa, però, non è andata bene e in studio tra i due è scoppiata una violenta lite con grida, insulti e decibel mai raggiunti finora.

“Mi ha risposto male al telefono e mi ha mandato a quel paese. Poi la sera in pizzeria mi ha detto che ero uguale a tutte le altre, che ero lì per visibilità perché in puntata ero finita in penombra”, ha spiegato la 35enne. Armando ha negato, ma Marika non lo ha fatto parlare accusandolo di essersi comportato male con lei, lasciandola sola la domenica e costringendola a lasciare il capoluogo partenopeo. Gli opinionisti del programma – Tina Cipollari e Gianni Sperti – dapprima hanno preso le difese della donna. Poi, quando Armando ha fornito la propria versione, ecco il colpo di scena. Incarnato ha infatti raccontato di averla riaccompagnata in hotel per non farle prendere un taxi e di essere anche rimasto con lei per chiacchiere un po’ e chiarire le ultime vicissitudini per le quali si erano allontanati.

“Sono molto agitata, fammi parlare!”, ha replicato lei. Poi, la furia: “Io urlo, faccio quello che voglio. Tu non sei nessuno per dirmi cosa devo fare. Sono inca**ata, sei un cafone, falso e bugiardo. Come fai ad addormentarti la sera, con tutte queste ca**ate che dici da quattro anni”. “Stai facendo teatro. Ma stai zitta! Per donne come te, io non mi posso permettere più di dire niente. Non voglio sporcare la mia persona per colpa di finte come te”, ha replicato Armando alterato. Marika in lacrime: “Ti ho accarezzato e tu mi hai respinto”. Difficile capire come siano andate davvero le cose, è probabile che se ne tornerà presto a parlare.