“Questa maggioranza senza Draghi? Non lo so se se andrebbe avanti. So che questa è una maggioranza molto difficile, fa fatica a stare insieme e se lo stiamo stati fin qui è stato per grande senso di responsabilità da parte di tutti”. Lo ha detto Enrico Letta intervistato alla convention di Atreju da Bruno Vespa e Maurizio Belpietro. Insomma, secondo il leader del Pd, se Draghi andasse al Colle il governo non reggerebbe e ci sarebbe molto probabilmente la fine anticipata della legislatura. “Io penso che Draghi stia facendo molto bene e se resta a palazzo Chigi è positivo ma ne parleremo a gennaio”. Mentre sull’ipotesi Berlusconi ha aggiunto: “Io ritengo che il presidente della Repubblica debba essere eletto con una larga maggioranza, che debba essere votato da tutti e non mi sembra che questa sia la caratteristica che contraddistingue l’ipotesi di candidatura di Berlusconi. È contraddittoria“. La strada, ha concluso, sarebbe “molto in salita”