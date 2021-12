Record di morti per Covid in Germania da 10 mesi, mentre in Gran Bretagna il premier Boris Johnson sta per annunciare una serie di nuove restrizioni per arginare la diffusione della variante Omicron. Intanto dal Sudafrica arriva una prima valutazione sull’impatto della variante: anche se serviranno ancora alcune settimane per un pronunciamento definitivo, secondo i ricercatori del Medical Research Council i primi dati mostrano che potrebbe essere più contagiosa ma meno grave. Si rileva infatti “l’assenza di un aumento significativo dei decessi ospedalieri in relazione al drammatico aumento del tasso di casi per la provincia di Gauteng nel suo insieme”. Ciò potrebbe essere dovuto però, avvertono, “al consueto ritardo tra casi e decessi. La tendenza diventerà più chiara nelle prossime settimane”. Di certo l’elevata percentuale di pazienti adulti – si legge nella ricerca pubblicata i primi di dicembre – e l’aumento del numero di ricoveri tra i bambini di età compresa tra 0 e 9 anni possono riflettere tassi più elevati di trasmissione rispetto alle precedenti varianti che non si traducono in tassi di ospedalizzazioni più elevati per un diagnosi primaria di Covid.

Tornando ai dati europei, la Germania ha registrato 527 decessi nelle ultime 24 ore, il numero più alto dal 12 febbraio scorso. Il totale delle vittime arriva così a 104.047. Sta però decelerando il tasso di incidenza dei casi settimanali, calato da 432 a 427 contagi per 100mila abitanti. Sono 69mila i nuovi casi registrati dal Robert Koch-Institut. Il nuovo cancelliere Olaf Scholz ha intanto scelto come ministro della Salute il medico epidemiologo Karl Lauterbach che sarà chiamato a finalizzare l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per tutto il personale sanitario, compreso quello di assistenza agli anziani, e a dare indicazioni nel dibattito parlamentare sulla possibilità di un obbligo allargato per tutti i cittadini.

In Gran Bretagna tre alti funzionari governativi hanno riferito al Financial Times che il governo ha deciso di implementare il cosiddetto ‘Piano B’, compreso l’obbligo di un passaporto vaccinale per frequentare i luoghi pubblici e una nuova ordinanza per il lavoro da casa. La decisione giungerebbe dopo giorni nei quali Downing Street è stata al centro delle polemiche a causa dei party natalizi che vi si sarebbero tenuti lo scorso anno, infrangendo le regole imposte con la pandemia. E’ infatti stato diffuso dall’emittente Itv un video che mostra l’allora responsabile stampa di Johnson, Allegra Stratton, il consigliere Ed Oldfied e altro personale che scherzano su “una festa immaginaria” durante una conferenza stampa di prova il 22 dicembre, senza la presenza dei media.

Interrogata dai colleghi Stratton dice: “Questa festa immaginaria era un incontro di lavoro e non era socialmente distanziato”. Downing Street continua a insistere sul fatto che non ci sia stata alcuna festa. Ma una fonte in precedenza aveva confermato alla Bbc che il 18 dicembre si era svolto un party, alla presenza di “diverse dozzine” di persone, ma non il primo ministro. BoJo non ha negato che ci siano stati festeggiamenti fra numerosi funzionari a Downing Street, ha insistito tuttavia nell’affermare che erano state rispettate le linee guida allora in vigore.