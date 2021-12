“Il super green pass? È certamente utile, perché spinge le persone a vaccinarsi e perché elimina la farsa dei tamponi rapidi, che hanno una scarsissima attendibilità”. Sono le parole del microbiologo e virologo dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, in merito all’introduzione del certificato verde rafforzato. Crisanti ha risposto alla domanda che riguarda la previsione, più o meno attendibile, di un ritorno alla normalità e di una fine dell’epidemia: “Finché non portiamo i vaccini nei Paesi poveri – ha detto – non ne usciamo”. Per quanto concerne la situazione italiana, il professore ha citato le scuole italiane, che costituirebbero, ancora, “un problema insoluto, perché ci sono densità di studenti, per aula, molto differenti; istituti nati centinaia di anni fa e istituti costruiti due anni fa; e ancora alunni che vanno a lezione coi mezzi pubblici. Nessuno ha mai fatto un’analisi dei rischi delle scuole. Se si fosse fatta, sarebbe stato possibile stabilire misure di controllo”.

Video La7