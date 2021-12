Il Super Green pass – introdotto dal governo Draghi il 24 novembre e che entrerà in vigore da lunedì 6 dicembre – sarà ancora più restrittivo in Alto Adige dove la situazione epidemiologica è più critica e dove sono state già adottate misure restrittive nelle scorse settimane. Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha firmato ieri sera la nuova ordinanza, la numero 37, che recepisce il Super Green Pass. Rispetto al territorio nazionale in Alto Adige da lunedì ci saranno, però, regole più severe.

Mentre a livello nazionale sarà obbligatorio avere il Super Green Pass per sedersi al bar o in un ristorante, in Alto Adige questa norma è estesa anche per chi vuole bere un caffè al banco. Inoltre, è stata ribadita la norma del rispetto della distanza di un metro fra gli ospiti seduti ai tavoli. Inoltre per andare in treno o in bus in Alto Adige sarà obbligatoria la mascherina FFP2, mentre nel resto del territorio italiano basterà avere una mascherina chirurgica. Visto che gli impianti sciistici per buona parte confinano con altre regioni, questa norma più restrittiva non vale per impianti funiviari e skilift. Pertanto chi va a sciare può portare con sé anche solo una mascherina chirurgica. Inoltre in Alto Adige la nuova ordinanza prevede mascherine obbligatorie all’aperto in caso di assembramenti e comunque in tutti i locali al chiuso.

Intanto in Alto Adige è risultata positiva alla variante Omicron una donna rientrata dal Sudafrica a fine novembre. Come previsto si era sottoposta a tampone molecolare sia prima della partenza, a Città del Capo, che all’arrivo a Monaco, entrambe le volte con risultato negativo. In seguito le autorità competenti hanno informato l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di un caso positivo al riscontrato sullo stesso volo. La donna è stata immediatamente sottoposta a un ulteriore tampone PCR che ha dato esito positivo, informa l’Azienda sanitaria. La paziente si trova in isolamento ed ha riferito sintomi lievi. L’unico contatto stretto, peraltro asintomatico, è in quarantena. Il tampone Pcr è in corso. La persona interessata risulta vaccinata.