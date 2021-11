“La pandemia ha reso evidente come dipendiamo gli uni dagli altri. Bisogna sottolineare quanto sia decisivo il legame che ci lega. Voi rappresentate tanti altri italiani, perché fortunatamente sono diffusi i comportamenti di chi si fa carico degli altri”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi ai partecipanti alla cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana al Quirinale. Parlando ai premiati, Matterella ha sottolineato che la cerimonia “premia i protagonisti di gesti di solidarietà e di altruismo, di senso di responsabilità nei confronti della collettività, ma esprime anche una sensibilità diffusa di senso responsabilità per gli altri che è radicata nella cultura e della vita civile del nostro Paese”. “Senza solidarietà – ha concluso – non esiste una vera comunità nella quale vivere e convivere. Sentirsi parte di una comunità conferisce fiducia ed anche sicurezza”.