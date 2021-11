La vicequestore di Roma Nunzia Alessandra Schilirò, sospesa perché “paladina” dei No Green Pass, ha il Covid. Lo comunica lei stessa, perché – dice – teme “strumentalizzazioni”. A fine settembre Schilirò aveva partecipato alla manifestazione di Piazza San Giovanni e aveva definito “illegittima” la certificazione verde. E aveva specificato come fosse necessario “unire le nostre energie per indicare una via migliore”. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese aveva definito le sue dichiarazioni “gravissime” e aveva provveduto a sanzioni disciplinari. “Non sappiamo dove né quando, né chi dei due lo abbia contratto prima, anche se da qualche giorno mio marito non stava bene e, infatti, non era andato a lavorare”, scrive ora la donna sui social.

Appena sarà guarita, dice, “riprenderò la mia battaglia per vedere rispettate la dichiarazione universale dei diritti umani, le norme europee, la Costituzione e, ancor prima, la libertà di tutti gli italiani”. E prosegue: “Ora nessuno potrà dire che non ho conosciuto il Covid! Certamente qualcuno inizierà a ripetere che sono stata fortunata, che l’ho preso in forma leggera ma, dopo la mia malattia, ho ancora più voglia di ribadire con forza il mio diritto di esprimere le mie opinioni, il mio diritto di chiedere che le leggi siano rispettate, sempre e non solo quando fa comodo. Questa è la storia di tutta la mia vita, come donna e come poliziotta. Agli esperti di medicina ricordo che la scienza è dubbio e che la legge certezza. Agli esperti di medicina chiedo di trovare soluzioni e non dogmi”.