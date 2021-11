Il ministro della Salute Frank Vandenbroucke ha affermato che il Belgio ha rilevato il primo caso confermato in Europa della nuova variante di Covid-19, in una persona non vaccinata di ritorno dall’estero. Durante la stessa conferenza stampa al termine di una nuova riunione di concentrazione, il premier Alexander De Croo ha inoltre annunciato una nuova stretta sulle misure per far fronte alla situazione Covid, definita, “insostenibile”. Nel Paese richiudono le discoteche e i ristoranti dovranno mandar via i clienti entro le 23.