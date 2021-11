Benjamin Mascolo è stato ospite del talk web “Programma“, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. L’ex del duo Benji e Fede è protagonista con la fidanzata Bella Thorne di un docu-film disponibile su Amazon Prime Video dal titolo Respira. Tutto inizia con una diagnosi: “Mi hanno diagnosticato l’istiocitosi polmonare, che è una malattia rara. Sette anni fa, quando erano già due anni che fumavo sia sigarette che marijuana, sono stato ricoverato in ospedale e ci sono volute tre settimane sia per la diagnosi che per la cura. Dopo avermi fatto una biopsia polmonare hanno capito cosa era. È una patologia che non ti permette di respirare autonomamente, quindi sono stato attaccato al respiratore per diverso tempo ed è stata dura per me riprendermi. Quando è successo i dottori mi hanno detto che essendo giovane avrei potuto fare una vita normale ma senza sport…”. Ben, però, ha deciso di superare questa limitazione e di rinascere, cambiando stile di vita.

