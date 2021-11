Il sesso online di Pamela Anderson con l’ex marito Tommy Lee diventa una miniserie tv. Anzi, il pranzo è servito fin da gennaio 2022 su Hulu. S’intitolerà Pam&Tommy e a avrà al centro del racconto proprio il celebre sex tape, il filmatino amatoriale hard, antesignano di ogni voyeurismo web, che nel 1995 sconvolse pulsioni autoerotiche di mezzo pianeta. Ricordiamo che la star di Baywatch conobbe il batterista dei Motley Crue nel febbraio del 1995 e fu una sorta di attrazione fatale e consumata in mille modi in nemmeno quattro giorni, tant’è che i due dopo l’intenso allungato primo appuntamento decisero di sposarsi. Nel frattempo un po’ dei loro viaggi e dei loro rapporti sessuali vennero registrati su una vecchia cassettina di nastro magnetico fino a quando le prove dettagliate della colpa vennero trafugate. Il responsabile di questo bizzarro furto fu l’elettricista Rand Gauthier che stava facendo dei lavori in casa di Tommy Lee. Gauthier, ex pornostar tra l’altro, scoprì i nastri e da vecchio intenditore capì subito che sarebbe stato una sorta di scoop porno del secolo. Il video (ancora oggi rintracciabile online in tutto il suo naturale splendore) divenne virale anche se ancora il collegamento alla rete andava a carbonella e pornhub era ancora un sogno mostruosamente proibito all’orizzonte. Ci fermiamo qui, anzi rimandiamo a Pam&Tommy, per chi ha Hulu, miniserie interpretata da Lily James nella parte di Pamela, di Sebastian Stan in quella di Tommy Lee, e Seth Rogen in quella di Gauthier. Il trailer è online, ed è anche piuttosto buffo, il tono infatti pare quello più di una commedia alla soliti ignoti, anche se non vogliamo essere provocatori ma il vero spasso rimane quel video porno ante litteram che in alcuni dettagli è avanti anni luce rispetto alla pornografia di quasi trent’anni dopo.