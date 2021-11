Tra Bradley Cooper e Lady Gaga non c’è stato alcun feeling sentimentale. È stato l’interprete, regista e sceneggiatore di A star is born a dare una spiegazione che suona come definitiva, sulla sua possibile relazione nascosta con la co-interprete del film e star del pop. “Lei è così carismatica e bella”, ha spiegato Cooper ricordando il lavoro sul set insieme. “Quando abbiamo iniziato il film ho pensato ‘riuscissi a sfruttare tutta questa energia’, ma poi quando abbiamo cominciato a girare le nostre scene insieme ho pensato che solo il cielo era il limite per ciò che era in grado di fare e dell’impegno che ci metteva”. Cooper è poi tornato sulla celebre performance live di Shallow durante la notte degli Oscar. Un’esibizione così intensa che ha dato molto da parlare ai fan delle due star hollywoodiane.

Tanto che la liaison tra i due sembrava cosa fatta. “Sarebbe stato così strano se ci fossimo esibiti di fronte al pubblico seduti su due sgabelli”, ha continuato l’attore riferendosi a quel duetto al pianoforte in diretta mondiale con le loro guance e i loro nasi che si sfioravano a mezzo millimetro. “Abbiamo quindi recitato la scena del film, il momento esplosivo in cui i due personaggi si sono innamorati. Oltretutto per quel che mi riguarda quel tipo di performance a livello personale ha ridotto il mio livello di ansia”.

La parola fine ai rumors più incredibili sembra stata messa. Anche se ricordiamo che Cooper, un discreto tombeur de femmes , proprio poche settimane dopo l’esibizione di i era il 2019, lasciò la sua fidanzata, la modella Irina Shayk. Anche Lady Gaga, di certo non una affezionata allo schema della coppia fissa, nelle prime settimane del 2019 aveva lasciato il fidanzato Christian Carino ed era rimasta ufficiosamente single fino a luglio 2019 quando aveva stretto un legame con Dan Horton.