Debutto da sogno alle Atp Finals di Torino per Jannik Sinner, subentrato in corsa a Matteo Berrettini per l’infortunio agli addominali, con una vittoria per 6-2, 6-2 contro Hurkacz: “Che dire, sono felicissimo. Mi dispiace molto per Matteo. Spero di fare il mio meglio dopodomani (contro Medvedev, ndr) e grazie per il tifo, è incredibile”.