Novità in arrivo a The Voice Senior. È la padrona di casa, Antonella Clerici, a rivelare i cambiamenti apportati a questa seconda edizione del talent che prenderà il via il prossimo venerdì 26 novembre. In primis nella giuria: via la coppia Al Bano-Jasmine Carrisi, al suo posto ci sarà niente meno che Orietta Berti, come ha annunciato la conduttrice in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Neanche a dirlo, i social sono già in visibilio perché la cantante emiliana è la vera star dell’anno ma non è questa l’unica ragione del suo arrivo tra le fila dei giudici.

“Si voleva eliminare la doppia poltrona: è una dinamica che non puoi ripetere all’infinito e avere solo Albano senza Jasmine non era carino”, ha spiegato Antonella Clerici aggiungendo che si è deciso di puntare su Orietta Berti oltre che per la sua palese competenza e simpatia, perché “è il suo anno“. Confermati invece gli altri giudici, Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè.

Ma non è tutto. Questa seconda stagione di The Voice Senior sarà composta da più puntate: Rai 1, visto il grande successo di pubblico raccolto l’anno scorso al debutto, ha deciso di allungare il programma. Come ha spiegato la conduttrice, ci saranno quindi tre appuntamenti in più delle blind audition per iniziare a familiarizzare con i concorrenti in gara; poi la pausa natalizia del talent farà da anticamera al gran finale di stagione. A gennaio sono calendarizzate infatti altre tre puntate: il 7, il 14 e il 21, data in cui ci sarà la finale con la proclamazione del vincitore.