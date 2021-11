Tre operazioni antimafia, una tonnellata di cocaina proveniente dal Sudamerica, 104 misure cautelari e il sequestro preventivo di aziende, beni immobili, terreni e rapporti finanziari. È il risultato di una maxi-inchiesta che ha decapitato la cosca Molé di Gioia Tauro, le sue ramificazioni in Lombardia e Toscana, ma anche le proiezioni del clan all’estero. Stando alle indagini, coordinate dalle Direzione distrettuali antimafia di Reggio Calabria, Milano e Firenze, si tratta di gruppi criminali che, seppur dotati di una certa autonomia, operavano in stretta sinergia. L’inchiesta, ad avviso degli inquirenti che hanno coordinato gli accertamenti in Lombardia, ha restituito “la fotografia” di quella che è la ‘ndrangheta oggi: da una parte conserva un carattere arcaico, con i riti di iniziazione e le “mangiate”, e dall’altra parte c’è la “‘ndrangheta 2.0, la ‘ndrangheta societa d’affari”, attiva nell’economia ‘pulita’.

La cocaina arrivava in Calabria ma anche a Livorno. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, concorso esterno, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, autoriciclaggio, associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, produzione, traffico e cessione di sostanze stupefacenti, usura, bancarotta fraudolenta, frode fiscale e corruzione. Per quanto riguarda Reggio Calabria, le indagini coordinate dal procuratore Giovanni Bombardieri hanno portato a 36 ordinanze di custodia cautelare firmate dal gip Tommasina Cotroneo. Trentuno indagati sono finiti in carcere e tra questi capi e gregari dei Molé.

Sono 54, invece, i provvedimenti di fermo eseguiti dalla Procura distrettuale di Milano che ha ricostruito la rete di società utilizzate dalla ‘ndrangheta per riciclare il denaro proveniente dalle attività criminali. L’inchiesta ritiene di aver ricostruito la storia di circa quindici anni di presenza della ‘ndrangheta nel territorio a cavallo tra le province di Como e Varese, evidenziandone la vocazione sempre più imprenditoriale e svelandone le modalità di mimetizzazione e compenetrazione con il tessuto economico-legale. Aprendo una serie di cooperative e ditte che operavano nei trasporti, nella logistica, nel settore delle pulizie, gli uomini delle ‘ndrine avrebbero condizionato pesantemente l’economia del territorio lombardo. Tra gli indagati ci sono anche l’ex sindaco di Lomazzo (Como) Marino Carugati e un ex assessore della giunta che era guidata dal primo cittadino, entrambi, tra l’altro, già condannati per bancarotta. La procuratrice aggiunta Alessandra Dolci ha messo in luce i “rapporti” tra il clan, attivo in Lombardia soprattutto tra le province di Varese e Como, e i due “ex pubblici amministratori”.

La Dda di Firenze, guidata dal procuratore Giuseppe Creazzo, ha portato a 14 misure di custodia cautelare, 13 persone sono finite in carcere e un indagato ha ricevuto un obbligo di dimora. Tra i destinatari delle misure, alcuni lavoravano nel porto della città labronica dove nel corso delle indagini sono stati sequestrati 430 chili di cocaina. Oltre a soggetti ritenuti espressione di due cosche calabresi, tra gli arrestati ci sono anche un presunto broker che faceva da raccordo tra gli esponenti delle ‘ndrine e altri complici in ambito nazionale e internazionale più un dipendente dell’amministrazione civile del ministero dell’Interno che avrebbe falsificato passaporti per alcuni latitanti.