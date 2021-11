Matteo Salvini e Giorgia Meloni, arrivando all’Assemblea annuale di Confesercenti, prendono tempo sul dossier al Senato sulla richiesta di immunità inizialmente avanzata da Matteo Renzi per la vicenda Open. sulla richiesta di immunità avanzata dal senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi prendono tempo. “Dovete chiedere ai componenti di Fratelli d’Italia che stanno nella commissione (uno, ovvero l’ex senatore di Forza Italia Lucio Malan, ndr), io non ho seguito il dossier” risponde Meloni. “Devo studiare il dossier”, dice invece il leader leghista.

Al termine dell’Assemblea di Confesercenti, però, ricevuta la notizia della scelta, annunciata in diretta su La7, del leader di Italia Viva, di “non chiedere l’immunità”, il segretario della Lega è un po’ incredulo: “È una sua valutazione, avrà fatto i suoi ragionamenti”. Poi chiede conferma ai giornalisti e aggiunge: “Lui non la chiede? Se non la chiede, ci chiederà di non dargliela immagino“.