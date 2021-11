“Il lavoratore ha bisogno di maggiore stabilità e minore precarietà. La precarietà per i giovani è drammatica. Insisto moltissimo perché si elimini questa stortura che c’è tra lo stage e l’apprendistato. Lo stage non può essere considerato il primo ingresso nel mondo del lavoro“. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta dal palco dell’assemblea di Confesercenti. “È un pezzo del percorso formativo. Ma se si fanno entrare i ragazzi al lavoro con lo stage, si conferma una generazione di precariato. Una riforma del settore consente di avere i primi ingressi nel mondo del lavoro con stipendi più alti. Oggi abbiamo ragazzi che cominciano a lavorare o non guadagnando niente o guadagnando cifre minime. E poi ci si stupisce se l’Italia è il Paese europeo in cui si esce di casa all’età più alta…”