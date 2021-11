Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, dai microfoni di Radio24, torna ad attaccare gli ambientalisti e Greta Thunberg. “Capisco che gli attivisti giovani debbano tenere l’attenzione molto alta e contestare, questo è anche corretto. D’altro canto 194 Stati che per due settimane si chiudono in una stanza, per trovare una soluzione, è democrazia non è ‘bla bla bla’“, ha detto il ministro, rispondendo a una domanda sulle ultime critiche mosse dall’attivista svedese che, al termine della Cop26, è tornata a parlare di “bla bla bla”, come fatto a Milano per l’apertura della conferenza dei giovani sul clima, Youth4Climate.

“Ci troviamo di fronte a problemi di portata storica – ha detto il ministro in Radio – E le soluzioni non sono semplici, sono cose complicatissime”. Per questo, secondo Cingolani, bisogna fare “attenzione a non semplificare troppo e attenzione a non avere troppe aspettative”.