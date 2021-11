Sergio “Kun” Aguero soffre di una grave aritmia cardiaca che lo terrà fuori dai campi da calcio per tre mesi e potrebbe interrompere la sua carriera. Il problema al torace che ha costretto l’argentino a uscire al 40′ del primo tempo di Barcellona-Alaves sull’1-1 lo scorso 30 ottobre è più grave del previsto. Già in quell’occasione un’ambulanza aveva dovuto portare in ospedale il 33enne attaccante del Barça, che però era voluto uscire dal campo sulle proprie gambe e non in barella. Secondo Catalunya Radio cresce il pessimismo per le condizioni del calciatore, arrivato in estate a parametro zero dal Manchester City.

La prospettiva che l’ex erede di Diego Armando Maradona – aveva sposato la figlia Giannina, separandosi poi nel 2013 – possa non giocare più a calcio è reale. Il calciatore sa che la patologia potrebbe essere incompatibile con la pratica sportiva professionistica. Dopo il malore, la società blaugrana ha comunicato che Aguero “è stato sottoposto a un procedimento diagnostico e terapeutico da parte del dottor Josep Brugata. È indisponibile e nei prossimi tre mesi si valuterà l’efficacia delle cure per determinare il suo processo di recupero”.