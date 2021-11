La campagna vaccinale anti-Covid è sostanzialmente “stabile”, ma “cresce il numero di persone con la terza dose“. In particolare, per i richiami, “gli over 80 hanno raggiunto il 30,4%. E per questa fascia di età è rilevante raggiungere e mantenere elevata la copertura immunitaria attraverso la terza dose”. Così Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nel suo intervento alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio Covid-19 della Cabina di regia. Brusaferro ha sottolineato anche che mancano ancora milioni di persone che a oggi non hanno fatto “neanche una dose” che rappresentano “la platea oggi a maggior rischio”.

Per quanto riguarda l’efficacia vaccinale, questa resta molto elevata “per ospedalizzazione e ricoveri in terapia intensiva”, mentre per quanto riguarda la diagnosi “soprattutto per le fasce d’età centrale” è un po’ più bassa e “vediamo che si abbassa significativamente a partire dal sesto mese” per questo è importante “aderire alla terza dose booster“.