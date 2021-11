Sebastiano Bianchi, il 29enne giocatore del Legnano Basket scomparso da giorni, è tornato nella notte di mercoledì nella sua casa di Verbania, ma non ha ancora spiegato i motivi della assenza. Di lui non si avevano notizie da lunedì sera e, dopo il ritrovamento della sua auto, i vigili del fuoco lo hanno cercato a lungo nelle acque del lago Maggiore temendo si fosse suicidato. Infatti la sua auto, una Bmw scura, è rimasta parcheggiata con dentro chiavi e telefonino, tra Villa Taranto e il teatro Maggiore, e dal cellulare è stata cancellata gran parte della rubrica e della chat Whatsapp.

La conferma del suo rientro a casa è stata confermata dal club: “Rientrato nella notte, confuso da quello che è successo psicologicamente disorientato e spaventato, è tornato a casa spontaneamente”. La società ha quindi aggiunto: “Siamo molto felici che si sia risolta al meglio, questa circostanza che ha scosso tutto il nostro ambiente e quello del basket in generale. Ringraziamo tutti i tifosi e le persone che hanno manifestato solidarietà e affetto per Sebastiano e per noi come società e squadra: oggi abbiamo ottenuto una delle vittorie più importanti di sempre”.

Nella giornata di mercoledì il fratello aveva scritto su Facebook: “La cosa più probabile – scrive sul social – è che abbia deciso di togliersi la vita. Appena prima di compiere quel gesto, o comunque di dileguarsi nel nulla, sappiamo che è stato con una persona che è arrivata con la sua macchina proprio dove Seba ha abbandonato la sua. Io non so se questa persona abbia materialmente aiutato mio fratello, non mi importa. Vorrei solo dirle, per favore, se è un essere umano, di mettersi in contatto con me per fornire alla mia famiglia qualsiasi informazione utile al ritrovamento del corpo”.

Sempre mercoledì sera i compagni di squadra dei Legnano Knights sono intervenuti a Chi l’ha visto? in diretta dal PalaKnights, dove hanno detto: “Siamo la tua famiglia, contattaci”. Bianchi, una lunga carriera iniziata tra i professionisti nel 2013 con la Fulgor Omegna, ha militato in molte squadre della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, per riapprodare ai Legnano Knights dove è già stato nella stagione 2018-19. Domenica scorsa Bianchi era stato il miglior marcatore con 14 punti nel derby perso 72-67 con la Sangiorgese, squadra in cui ha giocato nella scorsa stagione.