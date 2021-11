Le forti piogge continuano a colpire la Sicilia, causando l’allagamento delle strade e il rischio straripamento di torrenti e fiumi, come si vede dalle immagini della protezione civile. Nella sicilia orientale numerose squadre dei vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono impegnati per soccorrere automobilisti e residenti rimasti in trappola a causa degli allagamenti. Tre persone a Mazara del Vallo sono state messe in salvo dai soccorritori fluviali dopo che l’acqua aveva raggiunto un metro d’altezza, allagando il pian terreno delle abitazioni.

A Sciacca due automobilisti per mettersi in salvo sono saliti sul tetto della macchina. La strada che stavano percorrendo è stata trasformata in un fiume.