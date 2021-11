Sexiest Man Alive 2021. L’uomo più sexy del Pianeta. Chi è? Paul Rudd. Così secondo People, che decreta il ‘re dei belli’ ogni anno. Chi è costui? Per chi non lo sapesse, alcuni titoli: Romeo + Giulietta, Le Regole della Casa del Sidro. Ultime due stagioni di Friends. E Ant-Man. “Sono consapevole del fatto che quando la gente saprà che sono stato scelto io dirà ‘Cosa?‘”, ha detto al magazine. Insomma, come sembra accadere a a quasi tutti i vincitori di questa “competizione”, Rudd non si sente sexy anzi, dice di essere soprattutto “marito e padre, nel senso che quando non lavoro sono esattamente questo, amo stare con la mia famiglia più di tutto“. L’attore ha 52 anni ed è sposato con Julie Yeager. Hanno due figli.

