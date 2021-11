“Condivido con voi un po’ di novità di lavoro… e non solo, come è deducibile dall’immagine in copertina. Un indizio: quel gonfiore non è colite! Tanta tanta gioia!“, così Ilaria Spada in un post pubblicato su Instagram oggi 10 novembre. Lo scatto pubblicato raffigura l’attrice di Latina in prima pagina sul settimanale F con il pancione, in attesa del terzo figlio che aspetta da Kim Rossi Stuart (52 anni).

Dopo Ettore, nato nel 2011 e Ian, nel 2019, ora la coppia è in grande fermento per il terzogenito, il cui arrivo è previsto per il mese di febbraio: “Ogni figlio che arriva mi migliora. E migliora la coppia. E allora perché fermarsi? Certo, devi essere più organizzata, ma adoro la famiglia numerosa, le feste, i compleanni. Il figlio può arrivare solo quando ti senti piena d’amore. A noi i figli hanno fatto bene”, ha affermato l’attrice 40enne, sposata con l’attore romano dal 2019. I due sono fidanzati dal 2011.