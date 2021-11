“È con noi Mauro Corona“, ha esordito Bianca Berlinguer durante la puntata di CartaBianca andata in onda ieri 9 novembre. Alla domanda “come va?”, l’alpinista e scrittore ha replicato in un modo totalmente inedito: “Va benissimo, ho finito adesso la sua calza. La sua calza rossa“. “L’ha fatta lei? Dritto e rovescio? Ma come devo interpretarlo? Potrebbero essere anche quelle della befana, no?”, ha domandato la conduttrice di Rai 3.

Allora lui ha risposto: “Dritto e rovescio sì, guardi che bella. Potrebbe essere un indumento da abbinare ad un altro, magari a capodanno”. Poi ancora ha aggiunto: “Comunque queste calze qui gliele ha fatte una vecchia di 91 anni, Polonia Della Gaia – ha svelato Corona -, io non riuscivo a farle in settimana e gliele ha fatte lei. Una donna che cura con le erbe, conosce i misteri dei boschi e della natura. Mi piacerebbe una sera invitarla qui a far due chiacchiere con lei”. “Sì, senz’altro. Ma adesso andiamo in pubblicità”, ha tagliato corto la conduttrice. Una volta tornata in studio, però, ha continuato: “Ma sa farla anche lei la calza? Quanto ci mette?”. E lui: “Sì, gliela faccio anche autoreggente, se vuole”. La conduttrice è scoppiata a ridere, forse imbarazzata. Il discorso stava prendendo una piega un po’ troppo osé.