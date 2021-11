“Questa mattina 306 sopravvissuti si sono svegliati sotto la pioggia battente sul ponte della Ocean Viking . Dopo 9 richieste di un porto sicuro inviate alle autorità marittime in una settimana, siamo rimasti senza risposte. Come in ogni situazione di stallo, le condizioni psicologiche e fisiche dei sopravvissuti peggiorano di ora in ora”. Lo fa sapere la ong Sos Mediterranee, che gestisce la nave umanitaria, in movimento nelle acque a sud della Sicilia