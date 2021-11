Una bambina di tre anni è morta all’improvviso a San Martino, in provincia di Lodi. Nella serata di lunedì 8 novembre, il padre ha visto la figlia distesa sul pavimento e ha subito chiamato il 118, che gli ha dato indicazioni su come rianimarla, mentre sul posto già accorrevano ambulanza, automedica ed eliambulanza. Le manovre di rianimazione sono durate oltre un’ora, ma la bambina non si è mai ripresa. La procura di Lodi nella persona del procuratore Domenico Chiaro ha aperto un’inchiesta per comprendere come una bambina senza problemi di salute sia potuta morire all’improvviso. Il sindaco di San Martino Andrea Torza ha espresso in una nota la sua vicinanza alla famiglia: “È una tragedia di cui è difficile anche solo parlare – ha detto – il Comune e la parrocchia non lasceranno sola questa famiglia”.