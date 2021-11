“A me non lega niente e non chiude la bocca. Sono una persona che non ha timore di niente e di nessuno, dico sempre quello che penso e se non posso dire la verità è perché non la posso dimostrare. Continueremo a parlare e a spiegare all’opinione pubblica, che ne ha diritto. Ancora in Italia non è stato negato il diritto di informazione della stampa”, così Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, a margine del processo Rinascita-Scott sul dl sulla presunzione di innocenza.